Norse Atlantic treft maatregelen tegen kosten

Norse Atlantic Airways heeft aangekondigd stappen te ondernemen om de kosten terug te dringen. In het eerste half jaar van 2024 leed de low-costmaatschappij ruim 85 miljoen euro verlies.

Als gevolg van de tegenvallende financiële resultaten heeft Norse besloten haar vloot en routenetwerk te verkleinen. De maatschappij zal drie Boeing 787-8’s, die momenteel worden verhuurd aan Air Europa, vroegtijdig teruggeven aan leasemaatschappij Aercap. Het besluit zal naar verwachting een aanzienlijke boekwinst opleveren.

Verder zal Norse haar eigen routenetwerk herzien en zich concentreren op de meest rendabele verbindingen. De airline streeft ernaar meer vaste inkomsten te genereren door het aanbieden van wet-lease en charterdiensten met haar resterende Boeing 787-9’s. Dit moet zorgen voor meer stabiliteit in de inkomsten en een vermindering van de seizoensgebonden schommelingen. Naar verwachting wordt er in de herfst meer duidelijk over de herziene strategie.

Long-haul low-cost

Het long-haul low-cost-model van Norse lijkt niet te werken. De maatschappij had aanvankelijk het plan om te opereren vanuit Londen, Oslo, Parijs, Los Angeles, Miami en New York, met vluchten naar diverse bestemmingen in de Verenigde Staten en Azië. Het lukte echter niet. Norwegian probeerde het model al eerder uit, maar faalde ook. Air Belgium was tevens van plan goedkope langeafstandsvluchten aan te bieden naar onder andere Azië. Inmiddels voert de airline geen eigen passagiersvluchten meer uit en verhuurt ze haar toestellen aan andere maatschappijen.