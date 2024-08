Primeur voor F-16 in Oekraïne

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft bevestigd dat Oekraïne voor het eerst een F-16 heeft ingezet om Russische raketten neer te halen tijdens een grootschalige aanval.

Tijdens een recente aanval lanceerde Rusland maar liefst 327 raketten en drones. Het Oekraïense ministerie van Defensie claimt dat 266 van de projectielen succesvol zijn onderschept. De pas geleverde jachtvliegtuigen speelden een belangrijke rol in de verdediging van het Oekraïense luchtruim. De onderschepping van een Russische raket of drone werd op beeld vastgelegd door een ooggetuige op de grond. 🚨Ukraine said it used its F-16s for the first time on 26th Aug to defend against the #Russian missile & drone attacks.Below is a clip of what can be the first ever successful interception of drones by an Ukrainian F-16 since they landed in #Ukraine . pic.twitter.com/jnYCOJYR7M— Hira Afridi (@HiraAfridi_) August 27, 2024

Eind juli werden de eerste F-16’s aan Oekraïne geleverd. De eerste toestellen, afkomstig van de Deense luchtmacht, worden niet direct ingezet voor het ondersteunen van grondtroepen. De piloten moeten eerst meer ervaring op doen. Frans Osinga, hoogleraar War Studies aan de Universiteit Leiden, denkt dat de F-16’s in drie fases zullen worden ingezet. Aanvankelijk helpen ze bij het neerhalen van Russische kruisraketten. In de tweede fase, als de vliegers het toestel beter kennen, kunnen de jachtvliegtuigen aan het front worden ingezet, om daar het luchtruim te bewaken. Tot slot zouden de machines grondoperaties kunnen steunen.

Toezeggingen

België, Denemarken, Nederland en Noorwegen hebben meer dan 60 gevechtsvliegtuigen toegezegd, maar Oekraïne heeft aangegeven dat het er ruim dubbel zoveel nodig heeft om Russische aanvallen af te slaan. Zweden gaf eerder dit jaar aan de levering van JAS 39 Gripen-gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne uit te stellen. Belangrijkste reden was dat de introductie van de F-16 bij de Oekraïense luchtmacht voorrang krijgt. Het land levert op termijn wel twee SAAB ASC 890-radarvliegtuigen aan Oekraïne.