Ryanair in gevecht met alcohol op de luchthaven

Ryanair wil een alcohollimiet invoeren voor vliegende reizigers. De topman is helemaal klaar met de alcohol-gerelateerde geweldsincidenten aan boord van zijn 737’s.

Michael O’Leary, Ryanair’s CEO, heeft het helemaal gehad met dronkenschap in de lucht. Aan boord van zijn toestellen kan hij dit nog controleren maar op de grond is dat geen optie. Om die reden wil de Ierse topman maximaal twee alcoholische drankjes per ticket op de luchthaven toestaan. Hij benadrukt wel dat hij niemand een lekkere versnapering wil verbieden, maar ‘we staan niet toe dat mensen dronken rijden, en toch plaatsen we hen wel altijd in vliegtuigen op 10.000 meter hoogte,’

Het aantal geweldincidenten aan boord van Ryanair-vluchten is de afgelopen jaren flink toegenomen. Afgelopen zomer had de Ierse budgetvlieger bijna wekelijks te maken met een probleemgeval aan boord. Vooral Britten blijken problematisch te zijn. Het meerendeel van de situaties doet zich voor aan boord van vluchten vanuit Groot-Brittannië in de richting van Zuid-Europese feestbestemmingen. Ook vluchten vanuit Ierland en Duitsland met dezelfde bestemmingen maken verhoudingsgewijs opvallend veel van dergelijke situaties mee. In juli werd een Britse toerist veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor aanranding. De man betaste een vrouwelijk crewlid aan boord van een Ryanair-vlucht van Newcastle naar Mallorca.

‘Het is niet zo eenvoudig voor luchtvaartmaatschappijen om dronken mensen bij de gate te identificeren, vooral als ze met twee of drie anderen aan boord gaan’, aldus O’Leary tegenover de Britse krant Telegraph. ‘Zolang ze kunnen staan en kunnen bewegen, komen ze er doorheen. Pas als het vliegtuig opstijgt, komt het wangedrag opzetten.’

‘Tabletten en poeder’

Volgens de Ryanair-topman zorgen ‘tabletten en poeder’ voor een verergering van de situatie. Vooral op dagen wanneer er veel vertragingen zijn komen er relatief veel incidenten voor. De passagiers hebben dan extra tijd om iets te drinken eventueel andere middelen te gebruiken.