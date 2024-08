Air France-KLM officieel verder met SAS

Air France-KLM is officieel aandeelhouder geworden in SAS Scandinavian Airlines. De afronding markeert een van de grootste luchtvaartdeals van het jaar.

Op woensdag rondde het concern formeel de overname van een belang van 19,9 procent in de Scandinavische maatschappij af. Hoewel het een non-controlling stake is, liet Air France-KLM weten dat er per 1 september sprake zal zijn van ‘uitgebreide commerciële samenwerking.’ Naast het Frans-Nederlandse luchtvaartconcern staken ook Castlelake, Lind Invest en de Deense overheid geld in SAS. Samen investeerden zij bijna 1,2 miljard dollar. De investering van Air France-KLM bedroeg 144,5 miljoen dollar. Air France-KLM en SAS hebben ook overeenkomsten gesloten om hun hubs en netwerken te verbinden. Daarnaast zal SAS toetreden tot luchtvaartalliantie SkyTeam, waarmee het Star Alliance zal verlaten.

De aankoop speelt een cruciale rol in de financiële herstructurering van SAS. De Scandinavische luchtvaartmaatschappij bevond zich in 2022 nog op het randje van faillissement, en zocht bescherming tegen schuldeisers. In de afgelopen twee jaar werd meer dan twee miljard euro aan schulden geherstructureerd. Sindsdien zijn de prestaties van SAS aanzienlijk verbeterd, met als hoogtepunt een recordmaand in juli, waarin de maatschappij de hoogste winst ooit behaalde.