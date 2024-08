F-16 gecrasht in Oekraïne

Een F-16 van Amerikaanse makelij is afgelopen maandag neergestort in Oekraïne. De gevechtsmachine was pas enkele weken in gebruik. Rusland zou niet betrokken zijn.

De F-16 werd begin augustus afgeleverd in het Oost-Europese land en werd bemand door de piloot Oleksey Mes, bijnaam: “Moonfish”. De vlieger was sinds augustus vorig jaar hét gezicht van de Oekraïense luchtmacht en werd dan ook hoog aangeschreven. Een Oekraïense militaire bron liet aan verschillende Amerikaanse media weten dat de crash niet het gevolg is van een Russische raken. De precieze oorzaak achter de F-16-crash is nog onbekend. De Amerikaanse bronnen achten het zeer waarschijnlijk dat het toestel door ofwel een mechanische ofwel een menselijke fout uit de lucht is geraakt.

De machine kwam in actie tijdens een grote aanval vanuit het buurland. “Moonfish” was bezig het Russisch vuur te bestrijden. De crash wordt dan ook figuurlijk als een harde klap beschouwd. De F-16 was één van de slechts zes toestellen die door de Amerikanen is geleverd aan de Oekraïeners. Nederland en Denemarken beloofden eerder ook al enkele tientallen straaljagers af te leveren aan hun bondgenoot. Tot nu toe zijn er een paar F-16’s van die belofte in Oekraïne terecht gekomen volgens de NOS.

F-16’s op Russisch grondgebied

Minister van Defensie, Ruben Brekelmans (VVD), liet eerder op de donderdag weten dat Oekraïne de Nederlandse F-16’s ook mag inzetten op Russisch grondgebied. Hij zei daarbij dat de strijdende partij zich wel aan het oorlogsrecht horen te houden. Daaronder vallen ook luchthavens en andere militaire doelen, aldus de minister. Brekelmans benadrukt dat de aanvallen niet gericht mogen zijn op burgerdoelen: ‘Dat mag Oekraïne duidelijk niet doen. Dat zijn de voorwaarden die we hebben gesteld.’