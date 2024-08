Mijlpaal voor Maastricht Aachen Airport

Maastricht Aachen Airport registreerde donderdag zijn 100e elektrische vlucht. De mijlpaal werd grotendeels mogelijk gemaakt door het project Electrify.

Electrify is een samenwerking tussen diverse luchthavens en partijen die zich inzetten voor emissievrij lucht- en landtransport. Drie jaar geleden landde de eerste volledig elektrische vlucht op de Limburgse luchthaven. Deze werd uitgevoerd door een testtoestel van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR). Dankzij Electrify is het aantal elektrische vluchten dit jaar aanzienlijk toegenomen, met maar liefst 79 vluchten die aan het project zijn toe te schrijven. In juli van dit jaar verwelkomde Maastricht Aachen Airport de eerste elektrische lijnvlucht tussen Maastricht, Luik en Aken via het Electrify-project.

Jonas van Stekelenburg, CEO van Maastricht Aachen Airport, sprak zijn enthousiasme uit: ‘Het is geweldig om te zien dat diverse partijen ons benaderen om samen de toekomst van eAviation te ontwikkelen en te versnellen. Het behalen van 100 elektrische vluchten is een prachtig voorbeeld van wat we samen kunnen bereiken. We hopen dat er binnenkort meer soortgelijke projecten op onze luchthaven van start gaan. We verwelkomen iedereen met open armen!’

Op zaterdag 31 augustus vertrekken de laatste drie vluchten van de pilot Electrify, waarmee het project wordt afgesloten.