Nieuwe aanwijzingen onderzoek MH370

Op 8 maart 2014 verdween vlucht MH370 spoorloos van de radar onderweg van Kuala Lumpur naar Peking. Jarenlang zijn er tientallen theorieën op losgelaten. Een Australische onderzoeker zegt nu precieze coördinaten te hebben waar het wrak zich bevindt.

Zijn bevinden werden twee jaar lang nauwkeurig onderzocht door andere deskundigen. Maar, op 19 augustus kon Vincent Lyne zijn vondsten dan toch officieel plaatsen. Volgens de Australische onderzoeker aan de universiteit van Tasmanië bevindt het wrak zich in een 6000-meter diepe kloof in de oceaan. Hij noemt het ‘een perfecte schuilplaats’ in zijn LinkedIn-publicatie. Het gat bevindt zich aan het einde van Broken Ridge, een oceanisch plateau in het zuidoosten van de Indische Oceaan, ongeveer 2000 kilometer ten westen van Australië. Volgens Lyne is de zeeomgeving daar ‘erg ruig en gevaarlijk’. De diepe kloof wordt tevens als erg gevaarlijk beschouwd en werd daarom aanvankelijk vermeden. Volgens Lyne verklaart dat ook waarom het wrak zich nog niet eerder liet vinden.

Verschillende speculaties

Toen de Triple Seven van Malaysia Airlines op 8 maart 2014 van de radar verdween, zond het nog zeven uur lang zogenaamde “ping-signalen” uit. Het duurde ongeveer zolang voordat de brandstoftank leeg was. Het feit versterkt de theorie van Lyne. Hij gaat er namelijk vanuit dat het toestel niet is gecrasht vanwege een brandstoftekort – zoals vaak wordt vermoed – maar dat piloot een noodlanding heeft proberen te maken. Hij vond hiervoor bewijs in aangespoelde stukken vleugel op het Oost-Afrikaanse eiland Madagaskar. Volgens de Australische professor zag de schade er vergelijkbaar uit met die van de noodlanding van Captain “Sully” op de rivier de Hudson in 2009. Zijn bevindingen ondersteunden de theorie van de Canadese luchtvaartexpert en voormalig onderzoeker Larry Vance, die ook sprak van opvallende schade aan de gevonden onderdelen. Ook hij ging uit van een gecontroleerde landing op het water in plaats van een botsing op volle snelheid.

De Australische onderzoeker hoopt nu dat het onderzoek weer wordt opgepakt. Daarbij is er volgens hem ‘de hoogste prioriteit’ geboden bij het gat 2000 kilometer ten westen van Australië. Op die manier zouden de wanhopige familieleden na veel ‘verwarrende theorieën’ en ‘wilde speculaties’ eindelijk vrede kunnen vinden.