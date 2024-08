Schiphol trekt 6 miljard uit voor verbetering luchthaven

Schiphol investeert in de komende vijf jaar 6 miljard in het opknappen van de luchthaven. De investering gaat onder andere naar de infrastructuur, arbeidsomstandigheden en dienstverlening aan passagiers en luchtvaartmaatschappijen.

Volgens Schiphol is het investeringsplan de grootste ooit. De verbeteringen zouden nodig zijn omdat de algehele tevredenheid van passagiers ondermaats is. ‘Goede infrastructuur is het fundament van onze dienstverlening aan passagiers, maar het is op dit moment verre van wat we als kwaliteitsluchthaven in Nederland willen bieden. We hebben een groot investeringsplan van 6 miljard, omdat het cruciaal is om de tevredenheid van onze passagiers en goede dienstverlening aan onze luchtvaartmaatschappijen terug te brengen,’ zei de CEO van Royal Schiphol Group, Pieter van Oord, in een verklaring. ‘Tegelijkertijd moet er balans zijn met onze omgeving. We zijn en blijven gecommitteerd aan het verminderen van onze geluidsbelasting voor onze omgeving en aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van alle medewerkers op onze luchthaven,’ voegde Oord eraan toe.

Tussen 2024 en 2029 worden verschillende luchthavenfaciliteiten verbeterd of vernieuwd. Zo zijn belangrijke delen van de luchthaveninfrastructuur – waaronder pier C, de bagagekelder, klimaatinstallaties, roltrappen, vliegtuigopstelplaatsen en taxibanen – toe aan groot onderhoud of vernieuwing. Daarnaast wordt Pier A voltooid en gaan nieuwbouwprojecten zoals de nieuwe bagagekelder van start.

Ondanks ontevredenheid onder passagiers trokken de luchthavens van Royal Schiphol Group in de eerste helft van 2024 steeds meer reizigers aan, met een stijging van 9 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2023. Amsterdam Airport Schiphol zag het aantal passagiers toenemen met 11 procent, van 28,7 miljoen naar 31,8 miljoen. Het aantal vluchten van en naar de Amsterdamse luchthaven steeg met 12 procent tot 230.417. Royal Schiphol Group rapporteerde een nettowinst van 224 miljoen euro, vergeleken met 15 miljoen euro in de eerste helft van 2023. Volgens Oord zijn de goede resultaten te danken aan een ‘succesvolle meivakantie en zomervakantie.’

De investeringen zijn niet alleen noodzakelijk voor verbeteringen aan de luchthaven, maar ook om Schiphol financieel gezonder te maken. ‘Hoewel het bemoedigend is om te zien dat onze financiële resultaten verbeteren en dat onze balans sterk is, zijn onze algehele financiële prestaties nog niet naar onze tevredenheid. Stijgende operationele kosten en de investeringsportefeuille zetten onze huidige en lange termijn kasstromen zwaar onder druk. Het is in ieders belang dat Schiphol weer een hoogwaardige luchthaven wordt met robuuste infrastructuur en uitstekende dienstverlening voor passagiers en luchtvaartmaatschappijen,’ zegt Robert Carsouw, financieel directeur.