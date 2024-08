Zeven gewonden na turbulentie tijdens vlucht

Een toestel van United Airlines van Cancún naar Chicago moest uitwijken naar Memphis nadat het te maken kreeg met ‘een korte periode van hevige turbulentie.’ Daarbij belandde één passagier in het ziekenhuis en raakten zes andere gewond.

Het toestel, een Boeing 737-900, landde woensdag rond 14:50 uur veilig op Memphis International Airport. ‘United-vlucht 1196 werd woensdagmiddag omgeleid naar Memphis na een korte periode van hevige turbulentie terwijl het teken “stoelriemen vast” aanstond,’ aldus de maatschappij in een verklaring. ‘Paramedici ontmoetten het vliegtuig bij de gate en vervoerden een passagier naar het ziekenhuis. We zijn onze bemanning dankbaar voor hun inspanningen om de veiligheid van onze bemanningsleden en passagiers te waarborgen.’ Later die avond vervolgde het toestel de reis naar Chicago O’Hare International Airport.

Het is dit jaar niet het eerste turbulentie-incident waarbij gewonden vallen. Zo kwam in mei een Singapore Airlines-vlucht van Londen naar Singapore in een luchtzak terecht terwijl de cabinebemanning ontbijt serveerde. Daarbij raakten dertig mensen gewond en overleed een Britse passagier. Vorige maand liepen tientallen passagiers verwondingen op toen een vlucht van AirEuropa te maken kreeg met hevige turbulentie.