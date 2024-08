A330 met te weinig brandstof op pad gestuurd

Een Airbus A330-900 van Condor moest deze week een ongeplande landing in Dublin (Ierland) maken om bij te tanken.

Het toestel, registratie D-ANRO, landde afgelopen maandagavond vanuit Holguin (Cuba) in Montego Bay (Jamaica) nadat het daarvoor een vlucht vanuit Frankfurt achter de rug had. Condor combineert twee keer per week vlucht DE2162 vanuit de Duitse stad naar de plaatsen in Cuba en Jamaica om vervolgens terug te keren naar Frankfurt. Toen de A330 zich op Montego Bay Airport opmaakte voor de terugvlucht, kregen de piloten op het laatste moment te horen dat met een lager startgewicht gestart moest worden. ‘Dit was nodig omdat deze luchthaven Condor pas op een zeer laat moment op de hoogte bracht van reparatie- en bouwwerkzaamheden die resulteerden in een kortere startbaan en daarmee invloed hadden op het startgewicht van het vliegtuig’, aldus een woordvoerder van de airline bij de aeroTELEGRAPH.

De A330 kon op het laatste moment niet de volledige startbaan gebruiken © Flightradar24.com

Korte startbaan

De luchthaven van Montego Bay kent een startbaan met een lengte van iets minder dan 2.700 meter. Uit gegevens van Flightradar24 blijkt dat de A330 niet startte vanaf het begin van de startbaan, maar die via een andere intersectie opreed. Uiteindelijk kon het vliegtuig veilig opstijgen en zette het de route richting Europa voort. Wegens het lagere startgewicht werd de A330 gedwongen een tussentijdse tankstop te maken in Dublin, iets wat voorkomt in geval van onvoorziene omstandigheden, zoals het moeten maken van meerdere turn arounds. Nadat de machine bijgetankt was, steeg die op voor het restant van de vlucht. Na iets minder dan anderhalf uur arriveerde het vliegtuig alsnog in Frankfurt.