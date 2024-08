De beslissing: uitwijken door dichte mist? | Column

‘Wat zullen we aan brandstof meenemen?’, vraagt mijn collega. ‘Doe maar gewoon zwarte koffie met een beetje suiker graag’, zei ik vrolijk. Mijn vlieggenoot van vandaag kan daar niet om lachen. Helaas, mijn vergeefse poging om het ijs te breken bij onze eerste kennismaking, valt niet in de smaak. Dit wordt duidelijk een dag waarop weinig gelachen gaat worden.

We starten de dag in de crewroom, waar we samen de vluchtvoorbereiding doornemen en onze cabinebemanning ontmoeten. Een gezamenlijke briefing onder leiding van de captain volgt waarin een paar zaken worden besproken zoals eventuele noodprocedures, het weer en of we passagiers verwachten met speciale behoeften.

Dankzij de iPad is er een einde gekomen aan al het papierwerk dat we vroeger nog moesten doen. Uitprinten van stapels weerkaarten en verkeersinformatie (NOTAMs) hoeft niet meer; alles is overzichtelijk uit te lezen vanaf het scherm. Waar een briefing voorheen dik een half uur duurde, is dat nu met een beetje geluk binnen een kwartier gepiept.

Tijdens de briefing horen we dat de Franse verkeersleiding weer eens aan het staken is. Dat is al een reden om met fikse vertragingen rekening te houden. Alsof dat niet genoeg is, nog meer slecht nieuws vandaag. Op de bestemming Milan Bergamo hangt een laag wolkendek met dichte mist waardoor de meeste vliegtuigen niet in staat zijn om te landen.

Onderweg luisteren we het weerbericht nog eens uit en blijkt de mist nog niet opgestegen. De eerste en tweede landingspogingen mislukken, ondanks de baanverlichting op maximale intensiteit. Nu zullen we toch echt moeten uitwijken, concluderen we. Maar hoewel de meeste vliegvelden in de wijde omtrek al gesloten of ongeschikt zijn, is Genoa gelukkig nog wel zo vriendelijk om ons te ontvangen.

De volgende dag vliegen we terug en vraagt mijn collega weer hoe we het met de brandstof gaan doen. Ik probeer het nog eens voorzichtig: ‘Doe maar koffie maar wel met melk en suiker, graag.’ Een onverwachte schaterlach volgt. Zo zie je maar weer; na een dag afzien en een avond aan de hotelbar word je vanzelf vrienden.