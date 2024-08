‘Diepe schaamte’ omdat KLM 787 te laat vertrok

Een deel van het KLM-personeel is niet te spreken over het feit dat een Boeing 787 als gevolg van de verwelkoming van de nieuwe Airbus A321neo later vertrok.

Afgelopen dinsdagmiddag arriveerde de A321neo omstreeks 15:00 uur op de Buitenveldertbaan (09/27) op Schiphol. Na de landing reed het toestel naar de hangar om onder toeziend oog van onder meer Barry Madlener, minister van Infrastructuur en Waterstaat, klanten en aandeelhouders, feestelijk onthaald te worden. Echter, op dat moment stond eveneens een 787 in de hangar geparkeerd. Door de feestelijkheden kon dit toestel niet naar de gate gesleept worden en liep een vlucht naar New York volgens een KLM-piloot anderhalf uur vertraging op.

KLM-piloten teleurgesteld

Dat honderden passagiers als gevolg hiervan hinder ondervonden, schiet bij menig KLM-personeelslid in het verkeerde keelgat. ‘Dit is aan onze passagiers niet uit te leggen. Ik heb me diep geschaamd om te werken bij een bedrijf dat feestjes belangrijker vindt dan de kernactiviteit van klanten punctueel van A naar B vliegen’, schreef een KLM-piloot volgens De Telegraaf op het interne prikbord van de luchtvaartmaatschappij. Een ander personeelslid meldde: ‘Ik dacht dat we geld wilden verdienen, maar feestjes, sneakers, diversiteit en inclusiviteit zijn allemaal véél belangrijker toch?’ Welcome home! 🏠💙 Our first @Airbus A321neo arrived today. Doesn't she look gorgeous? 🤩#KLM #AirbusA321neo pic.twitter.com/8wgrxcbbwY— KLM (@KLM) August 27, 2024

Veel enthousiasme voor A321neo

De komst van de A321neo is een belangrijke mijlpaal voor KLM. De PH-AXA is het eerste toestel dat naar Amsterdam gehaald werd en de verwachting is dat nog dit jaar drie exemplaren zich aandienen. Volgend jaar worden er nog eens zes tot acht verwacht. De machines gaan de komende jaren de 737NG-vloot van zowel KLM als Transavia vervangen en zijn dan ook een belangrijke investering op weg naar vlootvernieuwing. ‘Er was zoveel enthousiasme voor de aankomst van de A321 dat we, om veilig te kunnen werken, gewacht hebben met het slepen van het toestel naar de gate. Daardoor is vertraging ontstaan en dat is uiteraard vervelend voor passagiers’, reageert een woordvoerder van KLM op de vertraging van de 787-vlucht.