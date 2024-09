KLM-Fokkertjes en All-You-Can-Fly-Tickets | Podcast

Goof en Goot volharden, menig welgemeend advies negerend, in hun aanpak: los zand, hap snap, lukraak, en in het wilde weg. Van KLM-Fokkertjes tot C-130 Gunships. Van Raw-Dogging tot All-You-Can-Fly-Tickets, Van Zelfstartend Elektrisch Zweven tot 100% ‘Solar’ Elektrisch Vliegen. En, ook belangwekkend: Nederlandse Heritage in de internationale luchtvaart! Noorduyn, Pietenpol, Van Grunsven en het Van Norden-bomvizier. Een mengelmoes, kortom. En het resultaat? Oordeelt u vooral zélf!

De podcast over vliegtuigen die niet altijd to the point is of blijft, die vaak ergens over gaat maar regelmatig ook niet, die soms de kant òf de wal raakt, en soms ook beide, en geregeld geen van beide, en die u thuisbezorgd wordt door airshow-commentator Goot en stukjesschrijver Goof, in afwachting van uw commentaar via [email protected].

