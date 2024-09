Passagier filmt hoe 737 van de baan schiet | Video

Een Boeing 737-800 van Ceiba Intercontinental belandde na de landing op de luchthaven van Malabo (Equatoriaal-Guinea) in het gras.

Het toestel, registratie ET-AWR, vertrok afgelopen donderdag voor een binnenlandse vlucht vanuit Bata, een stad in het westen van het land, op weg naar Malabo, de hoofdstad die gelegen is op een eiland circa 200 kilometer verwijderd van het vaste land. Op het moment dat de 737 zich opmaakte voor de landing, regende het licht op de luchthaven met een zuidwestenwind van 16 kilometer per uur en een buitentemperatuur van 25 graden.

Runway excursion

Na een vlucht van ongeveer een uur lijnde de machine op voor een landing op baan 04. Toen het vliegtuig de grond raakte, rolde het lang uit, blijkt uit een video die een passagier aan boord maakte. Uiteindelijk raakte de 737 van de landingsbaan en kwam in het gras terecht. Volgens AV Herald kwam het neuswiel daarbij vast te zitten in de modder. Via evacuatieglijbanen verlieten de passagiers het toestel, blijkt uit afbeeldingen die op de sociale media circuleerden. Allen bleven bij het incident ongedeerd. Hulpdiensten kwamen na het incident op de machine af. Malabo, Equatorial Guinea based Ceiba Intercontinental airline plane did a Runway excursion.



The event took shape on the afternoon of Thursday, August 29, when the Boeing 737-800 aircraft belonging to the Ceiba Intercontinental suffered the malfunction while trying to land at…

Balans wordt opgemaakt

Het ministerie van Transport van Equatoriaal-Guinea stelt dat de runway excursion te wijten was aan het slechte zicht en het regenwater dat op de landingsbaan lag. Momenteel wordt de balans van de schade van de 737 opgemaakt.