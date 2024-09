Plannen nieuwe Schiphol-topman raken reizigers

Pieter van Oord, de nieuwe topman van Schiphol, wil de komende jaren fors investeren om de luchthaven naar een topniveau te brengen.

Toen Van Oord aantrad als CEO, constateerde hij dat Schiphol een andere koers moet gaan varen. De luchthaven is te klein voor de duizenden reizigers die er iedere dag gebruik van maken. De verwachting is dat de luchthaven over enkele jaren jaarlijks 100 miljoen reizigers moet gaan verwerken. Daarom wil de topman de komende jaren zes miljard euro gaan besteden aan de uitbreiding van de luchthaven. ‘We stoppen te veel mensen in een te kleine ruimte’, zegt hij tijdens een presentatie afgelopen vrijdag op Schiphol, waar Het Parool bij was.

Hoofdpijndossier

Deze miljardeninvestering dient Schiphol naar topniveau te brengen, om te beginnen met de aanpak van achtergebleven onderhoud. ‘De toiletten zijn niet schoon, de roltrappen doen het niet, als het regent staan er emmers in de aankomsthal’, merkt Van Oord op. Daarnaast wil hij investeren in de (af)bouw van de A-pier. De bouw liep door onenigheden tussen Schiphol en de aannemerscombinatie TAV en Ballast Nedam vertraging op. De verwachting is dat de kosten kunnen oplopen tot 1,4 miljard euro terwijl aanvankelijk zo’n 900 miljoen euro werd begroot. Naar verwachting wordt de A-pier in 2027 in gebruik genomen.

Verdere uitbreidingen

Ook wil de nieuwe topman de C-pier vervangen en uitbreiden, terwijl eveneens nagedacht wordt over de bouw van een ‘Terminal Zuid’, een vertrekhal die boven op de nieuwe bagagekelder gebouwd zou kunnen worden. Echter, door de investeringen is de verwachting de havengelden op Schiphol (nog) verder zullen stijgen. Gesproken wordt over een verhoging van tien tot twintig euro per passagier extra.