Plastic man baart opzien op vliegveld | Video

Een man uit Florida baarde op het vliegveld van Miami opzien toen hij een stunt uitvoerde door zichzelf in te laten sealen en op de bagageband te laten zetten.

Op een video die op de sociale media circuleert is te zien dat een persoon ingewikkeld was in het groene plastic dat normaal gesproken gebruikt wordt om koffers in te sealen. Samen met een andere man hinkte hij richting een lege incheckbalie van de Chileense luchtvaartmaatschappij LATAM. De medepersoon tilde de stuntman op en zette die op de band waarop het gewicht van de ruimbagage normaal gesproken vastgesteld wordt.

Ontdaan van plastic

Nadat de ‘ingewikkelde persoon’ gewogen was, huppelde hij zonder assistentie weg. Op de video-opnames is te zien dat de persoon ontdaan werd van het plastic en dat de politie erbij kwam. Wat zich precies tussen beide partijen heeft afgespeeld, is onduidelijk. De ‘ontwikkelde’ persoon is in ieder geval van het vliegveld verwijderd. Het is in de luchtvaart überhaupt niet toegestaan mensen via ruimbagage in te checken en te vervoeren. Het bleek te gaan om een stunt. De video-opname is geplaatst op het Instagram-account Onlyindade, het profiel dat zich naar eigen zeggen focust op ‘burgerjournalistiek’ en eerder meerdere opmerkelijke video’s online plaatste.

Verontwaardigde reacties

De opname baarde bij Instagram-gebruikers eveneens opzien. ‘Deze twee zouden de gevangenis in moeten gaan. De agenten hebben betere dingen te doen dan zich bezighouden met deze domme act’, reageert de een. ‘De wereld is meer dan gek. Ik wil terug naar de jaren ’80 of 90’, zegt de ander. Een andere Instagram-gebruiker zegt dat ‘mensen tegenwoordig alles over hebben voor likes en views’.