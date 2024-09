TUI Engeland 737 vliegt terugweg laag

Een Boeing 737-800 van de Engelse tak van TUI moest wegens een technisch mankement terugkeren naar de luchthaven van Manchester.

Het vliegtuig, registratie G-FDZY, steeg donderdagmiddag 15:50 uur lokale tijd op, één uur en tien minuten later dan gepland, in zuidwestelijke richting vanuit de Engelse stad op weg naar de Egyptische badplaats Sharm El Sheikh. Vlak na vertrek werd snel afgebogen naar het zuidoosten en via de Straat van Calais vloog de 737 het Franse luchtruim binnen. Alles leek te wijzen op een doorsneevlucht, totdat het vliegtuig de grens tussen Zwitserland en Italië bereikte.

Door een technisch probleem vloog de 737 op 3.000 meter hoogte over Frankrijk © Flightradar24.com

Daling naar 3.000 meter

De piloten vertelden dat het toestel te maken had met een ‘technisch probleem’, aldus een passagier aan Manchester Evening News. Om welk mankement het ging, werd niet gespecificeerd. Op dat moment vloog de 737 op een hoogte van 35.000 voet (omgerekend bijna 11.000 meter). Tijdens de terugkeer daalde het toestel in eerste instantie slechts 1.000 voet, maar vanaf Dijon, een stad in Frankrijk ten noorden Lyon, waarna de machine in ongeveer een kwartier tijd naar iets meer dan 3.000 meter zakte. Waarom deze hoogte werd aangehouden, is niet bekend. Bij eerdere vergelijkbare incidenten daalden vliegtuigen bijvoorbeeld wegens problemen met de luchtdruk naar een lagere hoogte. Op die manier kunnen de inzittenden zonder zuurstofmaskers blijven ademen.

Passagiers alsnog naar Sharm El Sheikh

Na vijf uur keerde de 737 terug op de luchthaven van Manchester. Dezelfde avond zou een vervangend vliegtuig de gestrande reizigers alsnog naar Sharm El Sheikh brengen. Volgens gegevens van Flightradar24 stond het vliegtuig in kwestie twee dagen aan de grond op Manchester Gisterenochtend maakte het haar rentree met een vlucht naar het Spaanse Alicante.