Alle passagiers moeten tijdens boarding A319 uit

Aan boord van een easyJet-vlucht stapten vorige week meerdere reizigers in die niet hadden mogen instappen.

Het voorval deed zich voor op 22 augustus op de luchthaven van Athene. De Airbus A319, registratiie OE-LQS, maakte zich op voor een circa drie uur durende vlucht naar Palma de Mallorca, een luchthaven op het Spaanse eiland Mallorca. Tijdens de boarding zouden volgens Aviation24.be zes mensen illegaal aan boord gestapt zijn. Twee van hen beschikten niet over de juiste reisdocumenten, terwijl drie andere überhaupt op illegale wijze aan boord probeerden te komen. Om de zesde persoon te vinden moesten alle reizigers de A319 verlaten. Als gevolg van de interruptie vertrok het toestel met ongeveer drie uur vertraging in de richting van het Spaanse eiland.

Onderzoek gaande

Niet ondenkbaar is dat deze illegale poging om Palma de Mallorca te bereiken verband houdt met mensensmokkel. Via Griekenland komen veel (illegale) migranten Europa binnen. Uit onderzoeken is gebleken dat voornamelijk Irakezen in het geheim naar Griekenland gebracht worden waarna zij illegaal doorreizen naar België om daar via criminele organisaties valse identiteitsdocumenten in ontvangst te nemen. Desondanks dient nog vastgesteld te worden of deze zes illegale reizigers in de A319 deel uitmaakten van mensensmokkel. Hoewel het volgens Aviation24.be hier veel weg van heeft, is nog steeds een onderzoek gaande.

Netwerk opgerold in 2023

In november vorig jaar rolden de Belgische en Griekse autoriteiten volgens De Tijd een crimineel netwerk op dat zich bezighield met mensensmokkel. Tegen betaling probeerde deze bende onder meer Syriërs en Palestijnen tegen betaling van gemiddeld 5.500 euro via Athene naar België te smokkelen. Over eigen paspoorten beschikten zij niet, net zoals nu twee van de illegaal aan boord gestapte mensen in A319 van easyJet. Na huiszoekingen in zowel België als Griekenland werd destijds maar liefst 200.000 euro in beslag genomen.