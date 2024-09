Emirates A380 maakt spectaculaire flypast | Video

Tijdens een rugbywedstrijd in Zuid-Afrika op zondag maakte Emirates een spectaculaire flypast. Met een Airbus A380 vloog Emirates over het stadion.

Het evenement vond plaats boven Emirates Airline Park tijdens de wedstrijd tussen de Springboks en de All Blacks, bijgewoond door een publiek van meer dan 62.000 fans. De A380 vloog slechts 500 voet boven de toeschouwers en toonde een nieuwe kleurstelling ter ere van de gelegenheid. De Airbus vertrok om precies 16:00 uur vanaf OR Tambo International Airport. Om 16:58 uur vloog het toestel exact boven het stadion, op tijd voor de volksliederen van zowel Zuid-Afrika als Nieuw-Zeeland.