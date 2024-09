KLM op de vingers getikt door ILT

De ILT-Luchtvaartautoriteit heeft KLM een last onder dwangsom (LOD) opgelegd nadat de maatschappij voor de derde keer zonder toestemming is afgeweken van de nachtelijke vertrekroutes vanaf Schiphol.

Deze routes zijn speciaal ingesteld om ‘s nachts minder overlast te veroorzaken dan overdag. ‘Eén van onze prioriteiten is om omwonenden van Schiphol zo goed mogelijk te beschermen tegen vermijdbare geluidshinder. In de nacht is het risico op slaapverstoring het grootst, dit kan leiden tot gezondheidsschade,’ aldus Karin Visser, directeur ILT-Luchtvaartautoriteit. ‘Om de omwonenden in de nacht hiertegen te beschermen, is het van groot belang dat de minst lawaaiige vertrekroutes worden gevlogen. KLM zorgde onnodig voor extra overlast bij omwonenden door drie keer een dagroute in de nacht te vliegen.’

ILT had KLM al tweemaal gewaarschuwd dat bij een derde overtreding binnen een jaar een last onder dwangsom zou worden opgelegd. Deze maatregel is bedoeld om toekomstige overtredingen te voorkomen. Bij elke volgende inbreuk zal KLM een dwangsom van € 10.000 moeten betalen, oplopend tot een maximum van € 100.000. Indien nodig kan de luchtvaartautoriteit een nieuwe, mogelijk hogere, last onder dwangsom opleggen.

De overtredingen vonden plaats in juni 2023, januari 2024 en maart 2024. Uit de radiocommunicatie bleek dat deze afwijkingen van de Standaard Instrument Vertrekprocedure niet het gevolg waren van instructies van de luchtverkeersleiding of weersomstandigheden. Hierdoor heeft KLM de regels voor routegebruik overtreden.