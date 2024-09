Lufthansa geïnteresseerd in belang Portugese airline

Lufthansa heeft interesse getoond in het nemen van een belang van 19,9 procent in TAP Air Portugal, meldt de Italiaanse krant Corriere della Sera.

De CEO van Lufthansa, Carsten Spohr, is naar verluidt van plan om deze week naar Lissabon af te reizen om met overheidsfunctionarissen te spreken. Portugal begon vorig jaar september met de verkoop van een belang van 51 procent in TAP. De regering van het land gaf aan op zoek te zijn naar een investeerder om de maatschappij en de hub in Lissabon te laten groeien, banen te behouden en extra vluchten naar kleinere luchthavens in het land te brengen, waaronder Porto. Volgens Corriere della Sera wil Lufthansa voorkomen dat het concern een controlerend belang in TAP verwerft, zodat er geen goedkeuring van de Europese Commissie nodig heeft.

Lufthansa, Air France-KLM en International Airlines Group (IAG) hebben allemaal eerder interesse getoond in TAP. De Portugese luchtvaartmaatschappij is een aantrekkelijk overnamedoel, deels omdat haar hub in Lissabon ideaal is voor verbindingen tussen Europa en Latijns-Amerika.

De Duitse luchtvaartgroep kreeg onlangs goedkeuring van de Europese Commissie om een ​​belang van 41 procent in ITA Airways te verwerven. De Europese Commissie zei destijds dat het vermogen van ITA om op de lange termijn te overleven ‘onzeker zou zijn gebleven zonder de transactie.’

Lufthansa zal naar verwachting pas begin 2025 een bod op TAP doen. Een belang van 19,9 procent in TAP zou tussen de €180 miljoen en €200 miljoen waard kunnen zijn, aldus de Italiaanse krant.