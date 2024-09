Onverwachte uitdaging voor SWISS First Class

De nieuwe First Class-stoelen van Swiss International Air Lines zijn zwaarder dan verwacht en veroorzaken problemen met de gewichtsverdeling. Om het zwaartepunt in de getroffen toestellen te corrigeren, is de luchtvaartmaatschappij van plan om vanaf de winter van 2025 loodplaten te installeren.

Dat bevestigde SWISS-woordvoerder Meike Fuhlrott zaterdag aan CH-Media. Er lijkt een opkomende trend te zijn bij maatschappijen om passagiers te voorzien van meer privacy in First en Business Class. Als gevolg hiervan worden de stoelen daar zwaarder vergeleken met vroeger. Tegelijkertijd worden de stoelen in Economy Class lichter. ‘Dit verschil leidt tot een verschuiving van het zwaartepunt in vliegtuigen,’ aldus Fuhlrott. Omdat First en Business Class zich over het algemeen aan de voorkant van veel toestellen bevinden, worden deze vliegtuigen ‘nose heavy.’

Voor SWISS speelt het probleem bij de Airbus A333. Een vaste installatie om het gewicht van de machines te reguleren is in dit geval dan ook ‘onvermijdelijk,’ legt Fuhlrott uit. Bij introductie van een nieuwe cabine-indeling is in eerste instantie alleen een gewichtsschatting beschikbaar. Het uiteindelijke gewicht wordt pas bepaald als de cabine in een vliegtuig is geïnstalleerd, wat in een probleem als dit kan resulteren.

Het nieuwe First Class-concept van SWISS, ‘SWISS Senses,’ wordt vanaf 2025 uitgerold in haar vliegtuigen. Volgens de airline biedt het passagiers ‘absolute privacy met afsluitbare schuifdeuren, een ruime kledingkast en een kleurconcept dat een veilig gevoel geeft bij het instappen.’