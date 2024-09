Weer problemen TUI 737-vlucht vanuit Manchester

Het is de tweede keer in vier dagen dat een Boeing 737-800 van TUI Engeland vanuit Manchester tijdens een vlucht problemen ondervindt.

Nu ging het om de 737, registratie OM-GTJ, die gisteren als BY342 vanuit Manchester op weg was naar Ohrid (Noord-Macedonië). Via Norwich vloog het toestel over de Noordzee om daarna via Rotterdam het Nederlandse luchtruim binnen te vliegen. Vervolgens zette het de route voort richting Duitsland. Echter, boven dat land, in de buurt van Neurenberg, gaven de piloten volgens AirLive.net de squawk code 7700 af. Deze code geeft aan dat een vliegtuig in nood is. De code verwijst niet alleen naar een technisch probleem, maar kan bijvoorbeeld ook duiden op een ernstig medisch noodgeval. Wat zich aan boord precies heeft afgespeeld, is onduidelijk.

Wederom wordt een 737-vlucht van de Engelse tak van TUI in korte tijd onderbroken © Flightradar24.com

Ongeplande landing in Frankfurt

Ten noordwesten van Neurenberg maakte de 737 een lus om zich op te maken voor een ongeplande landing op de luchthaven van Frankfurt, het vliegveld waarvan machines van de Duitse tak van TUI eveneens gebruik maken. Uiteindelijk landde het toestel veilig op baan 7C. Vervolgens taxiede het naar een afgelegen gedeelte op de luchthaven. Later gisterenmiddag vertrok de machine alsnog in de richting van Ohrid. Daar arriveerde de 737 met een vertraging van iets meer dan drie uur.

Eerdere vlucht vanuit Manchester

Afgelopen donderdag kreeg een ander vergelijkbaar toestel van de Engelse tak van TUI ook al te maken met problemen. Op een vlucht vanuit Manchester in de richting het Egyptische Sharm El Sheikh kampte de 737 boven de grens tussen Zwitserland en Italië met een ongespecificeerd technisch mankement. In plaats van uit te wijken naar een nabijgelegen luchthaven, besloten de piloten terug te keren naar het vliegveld van vertrek.