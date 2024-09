Amerikaanse overheid beschuldigd van ‘piraterij’: Venezuela vliegtuig kwijt

De Verenigde Staten hebben maandag het vliegtuig van de Venezolaanse president Maduro in beslag genomen. Volgens minister van Justitie, Garland, was het toestel illegaal aan de Zuid-Amerikaanse president verkocht.

De machine werd al eerder aan de grond gezet in de Dominicaanse Republiek. Volgens nieuwszender CNN legden de VS destijds al beslag op het toestel en is die pas gister richting de Amerikaanse staat Florida gevlogen. De Dassault Falcon 900EX van Nicholas Maduro is naar verluid dertien miljoen Amerikaanse dollar waard en staat gelijk aan de Venezolaanse variant van Air Force One, het Amerikaanse presidentiële toestel.

De Venezolaanse president verkreeg de eigendomsrechten van het toestel eind 2022 op illegale wijze, aldus Garland. Begin 2023 wist de machine via een Caraïbisch eiland naar Venezuela te vliegen. Wat het Amerikaanse ministerie van Justitie opviel was dat de Dassault Falcon 900EX vrijwel altijd van en naar dezelfde militaire basis vloog. Een commerciële luchthaven vloog de presidentiële jet amper aan. De laatste vlucht met het toestel was in maart 2024, toen vloog het vanaf een militaire basis in Caracas naar de hoofdstad van de Dominicaanse Republiek.

‘Niemand staat boven de wet’

Amerikaanse officials hebben het besluit enthousiast toegejuicht. Na de beschrijving van de beslaglegging had één van de officials ook nog wel een bericht voor de Venezolaanse president en gelijkgestemden klaarliggen: ‘Dit bericht geldt zeker ook voor iedereen die tot de top behoort. Het in beslag nemen van een ander land’s presidentieel toestel is ongehoord, zeker voor criminele doeleinden. Daarmee willen we een krachtig bericht sturen dat er niemand boven de wet staat. Niemand staat buiten het bereik van Amerikaanse sancties.’

Ook de Venezolanen hebben gereageerd op de actie van de V.S. Zij waren furieus en beschreven het als ‘piraterij’. ‘Opnieuw hebben de Amerikaanse autoriteiten, met terugkerende criminele activiteiten die we niet anders kunnen bestempelen dan piraterij, een vliegtuig in beslag genomen dat gebruikt werd door de president van de republiek.’