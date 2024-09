Boeing 757 kiest voor Hamburg

Een Boeing 757 van Uzbekistan Airways verkoos de luchthaven van Hamburg voor een geplande tankstop. De machine was onderweg naar een koper in de Verenigde Staten.

Het toestel van de Oezbeekse maatschappij werd in 2020 al in de verkoop gezet. Voor het luttele bedrag van tussen de elf en veertien miljoen dollar kon een koper de in 1999-gebouwde Boeing 757 ophalen. Toch was er jarenlang geen animo voor het toestel. Uiteindelijk werd het toestel in september 2022 opgeslagen op de luchthaven van de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent.

Begin dit jaar was er plots goed nieuws voor het 25-jaar oude toestel. Het Amerikaanse bedrijf Galactic Holdings wou de Boeing 757 graag in ontvangst nemen voor privédoeleinden. Dus vertrok de machine op 27 augustus op weg naar de nieuwe eigenaar in Mississippi. Helaas was de afstand Tasjkent-Blytheville te groot voor het toestel waardoor de afstand in drie etappes afgelegd werd.



Zowaar werd een droom van Flughaven Hamburg werkelijkheid: de luchthaven werd gebruikt als tankstop tussen oost en west. De Boeing van Uzbekistan Airways vertrok met vluchtnummer HY3519 van Tasjkent en landde zes uur later in Hamburg. Na een korte tankstop van zo’n twee uur vertrok de machine verder in de richting van New York. De laatste etappe was een korte: een kleine twee uur van de Amerikaanse oostkust naar de zuidelijke staat Mississippi.