Cathay Pacific neemt motoren onder de loep

Op maandag 2 september was een Airbus A350-1000 van Cathay Pacific onderweg van Hong Kong naar Zürich. Na anderhalf uur stond het toestel terug aan de grond in Hong Kong.

Volgens de piloten van de betreffende vlucht besloten zij terug te keren vanwege een defect motoronderdeel. Enkele uren later reisden de passagiers met een ander vliegtuig naar Zürich. Het incident heeft echter nog steeds gevolgen voor Cathay. Volgens de luchtvaartmaatschappij is uit voorzorg besloten om de motoren van al haar 46 Airbus A350’s in haar vloot te inspecteren. Deze inspecties worden binnenkort afgerond.

Een aantal van dezelfde motoronderdelen zijn al geïdentificeerd als vervangingsbehoeftig. ‘Er zijn reserveonderdelen aangeschaft en de werkzaamheden zijn in volle gang,’ aldus Cathay. Als gevolg hiervan zullen enkele A350’s enkele dagen buiten gebruik zijn. Tot nu toe zijn er 24 retourvluchten geannuleerd, en er worden binnenkort nog meer gevolgen verwacht.

‘We hebben de vliegtuig- en motorfabrikanten en onze toezichthouders onmiddellijk op het probleem gewezen,’ liet Cathay Pacific weten. De airline heeft voldaan aan alle onderhoudsvoorschriften van de motorfabrikant. De Airbus A350 wordt aangedreven door Rolls-Royce Trent XWB-motoren, beschikbaar in twee varianten: de XWB-97 voor de A350-1000 en de A350 F, en de XWB-84 voor de A350-900. Het is nog niet duidelijk of andere luchtvaartmaatschappijen door het probleem worden getroffen.