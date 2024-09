Luchtverkeersleiding ruziet met Air France-piloot

De luchtverkeersleiding op John F. Kennedy Airport kreeg het aan de stok met de piloot van een onlangs gelande Airbus A350-900.

Het incident vond plaats op 27 augustus van dit jaar rond 22:10 uur op de Amerikaanse luchthaven. De Airbus van Air France was net geland vanuit Charles de Gaulle. Vanaf de aankomstbaan had de verkeerstoren het toestel toestemming gegeven om vlak voor baan 22R te wachten. Terwijl ze daar wachtten, vroeg de piloot via de radio ‘Air France 012 to cross?‘. Hiermee vroeg de piloot toestemming om de baan over te steken, hoewel zij hierbij geen juiste terminologie gebruikte. Een correct verzoek had kunnen zijn ‘requesting permission to cross runway 22R.’ Het onjuiste verzoek is het begin van een interactie tussen de luchtverkeersleiding en de piloot. De verkeerstoren reageert namelijk met ‘Yeah, it’s the last thing you need to be saying… that word, when you’re holding short of a runway that’s about to be landed on.’ Hierop reageert de piloot met ‘okay.’

Toen de Airbus toestemming kreeg de landingsbaan over te steken, gaf de luchtverkeersleiding de piloot een telefoonnummer om de verkeerstoren te kunnen bellen. Vervolgens beschuldigde de verkeersleiding het vliegtuig ervan te stoppen op de landingsbaan, wat volgens de piloot niet het geval was. In de voortzetting van de communicatie is te horen hoe de verkeerstoren blijft doorgaan over het incident, blijkt uit opnames van VASAviation. Zo is er te horen hoe luchtverkeersleider ‘Air France 012, there’s traffic trying to clear the runway behind you. You’re not the only aircraft taxiing. Continue moving, please,’ zegt. De volledige interactie is hieronder te beluisteren.