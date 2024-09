Oude Russische helikopter crasht bij vulkaan

In het verre oosten van Rusland is een MI-8-helikopter neergestort tijdens een tour over een vulkanisch landschap. Alle 22 inzittenden hebben bij het ongeluk het leven gelaten.

De rondleiding vond plaats op zaterdag 31 augustus. De helikopter vertrok op het geplande tijdstip en vloog in het gebied rond de vulkaan Watschkaschez maar kwam naar verluidt niet op tijd aan op de vliegbasis van Nikolajevka. Er heerste die dag een dichte mist waardoor er geen zoektocht kon worden gestart. Een dag later begon deze alsnog en de civiele autoriteiten melden nu dat er wel degelijk een crash is geweest. Zij vonden het wrak op zo’n negenhonderd meter hoogte, niet ver van de plek waar het laatste radiocontact om 16:15 plaatsvond.

Volgens het hedendaags in Amsterdam gebaseerde The Moscow Times zijn de autoriteiten het ongeval nu aan het onderzoeken. De oorzaak van de crash is nog onbekend. De Russische Onderzoekscommissie beweert dat er twee waarschijnlijke opties zijn: ofwel een fout van de piloot ofwel een technisch mankement. Wel kunnen ze bevestigen dat er tenminste zeventien geïdentificeerde lichamen zijn gevonden. Van de resterende vijf is de identiteit nog onbekend. In de MI-8 zaten negentien toeristen en drie bemanningsleden.

(Insert Telegram-link Moscow Times)

Helikopterreizen populair

De MI-8 is van Russische makelij en werd gefabriceerd in 1992, net na de val van de Sovjet-Unie. Dit type helikopter wordt veel gebruikt in het verre oosten van ’s werelds grootste land. Het is een erg onherbergzaam gebied dat bekend staat om haar grote geologische activiteit. Er zijn veel actieve vulkanen en er vinden vaak aardbevingen plaats. Dat trekt ook grote massa’s toeristen aan.

De reizigers staan vaak te popelen om over het Russische schiereiland Kamtsjatka te vliegen en al die activiteit te zien. Er komen daardoor ook geregeld ongelukken voor in de regio. De snel veranderende weersomstandigheden spelen hierbij ook een rol. In 2021 stortten er in korte tijd nog twee helikopters van hetzelfde type neer als gevolg van slecht weer.