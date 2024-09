Passagiers zien vlammen in motor tijdens landing | Video

Een ATR 72 van Air New Zealand had tijdens de landing te maken met vlammen in de motor. Passagiers filmden het voor ze werden geëvacueerd. Er is niemand gewond.

Vlucht NZ-5366 was onderweg van Christchurch naar de Nieuw-Zeelandse hoofdstad Wellington en verliep zonder problemen. Zes seconden voor de landing begon de linkermotor van de ATR 72, registratie ZK-MVL, plots te roken. Op een video van een spotter is te zien hoe er zich plots een dichte rookwolk vormde die binnen korte tijd enorm groeide. Het toestel rolde tot stilstand waarna er vlammen zichtbaar werden in de motor. Al snel zetten de piloten alle systemen uit en kwam de evacuatie rap op gang. Er zijn geen gewonden gemeld. Air New Zealand ATR 72-600 evacuates on the runway at Wellington Airport after smoke could be seen coming from one of its engines while landing.



Air New Zealand Head of Flight Operations, Hugh Pearce, said: "Just after 4pm NZ5366 travelling from Christchurch to Wellington landed… pic.twitter.com/nCN85W1fbv— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) September 1, 2024

Verschillende inzittenden aan boord van het toestel meldden na landing dat een ‘bemanningsleider’ hun de oorzaak van het incident had gemeld. Volgens hem was er een daling van de oliedruk ontstaan in de motor waardoor het kon gaan lekken. Vanzelfsprekend maakten die lekkende oliedruppels contact met de hete motor waardoor die in de brand vloog.

Hoofd Vluchtoperaties bij Air New Zealand, Hugh Pearce, keek terug op het incident. ‘Kort na 16:00 uur landde vlucht NZ5366 van Christchurch naar Wellington op veilige wijze nadat er rook uit de motor zichtbaar was. Het toestel werd tegemoet gereden door de hulpdiensten en alle passagiers konden veilig uitstappen. De precieze oorzaak van het incident is nog onbekend. We verwachten enkele verstoringen van vluchten naar Wellington als gevolg.’

Crash Brazilië

Vorige maand crashte er een ATR 72 van Voepass in Brazilië. Al lijkt er geen verband te zitten tussen de twee incidenten en heeft het Nieuw-Zeelandse toestel geen extra engeltjes op de schouder gehad. Het Braziliaanse vliegtuig maakte namelijk een duikvlucht nadat het hoogte verloor in een gebied waar een waarschuwing voor severe icing gold. Dat er binnen zo’n korte tijd twee keer een aanzienlijk incident gebeurt met een dergelijk type, is puur toeval.