Airbus Beluga redt maandenlang gestrande A350

Een beschadigde Airbus A350 van British Airways staat al maanden vast op London Heathrow, maar een oplossing komt binnenkort uit een onverwachte hoek.

In april botste een Boeing 787 van Virgin Atlantic tijdens het verslepen op een Airbus A350 van British Airways. Hoewel de 787 al sinds half juni weer vliegt, kan de A350 nog steeds niet opstijgen. De schade aan het achterste deel van het toestel bleek zo ernstig dat reparatie moeilijk was, en reserveonderdelen waren niet direct beschikbaar. Luchtvaartinsider Zulqarnain B laat op X weten dat de redding voor de A350 nabij is. Op maandag 9 september worden de benodigde onderdelen naar de British Airways-hub gebracht tijdens een zeldzaam bezoek van een Airbus Beluga.

De Airbus Beluga-vloot wordt door Airbus gebruikt om vliegtuigonderdelen wereldwijd te vervoeren. De nieuwste generatie, de BelugaXL, kan tot 51 ton vracht vervoeren en is groot genoeg om een aanzienlijk deel van de romp van een A350 of twee van de 30 meter lange vleugels van een widebody-toestel te transporteren.

Het is nog niet bevestigd of het toestel dat maandag op London Heathrow landt een van de nieuwe BelugaXL’s zal zijn of een ouder model, de Beluga ST.