Brabants vliegveld vreest voor gevolgen zonnepark

Kempen Airport stapt voor de tweede keer naar de rechter om bezwaar te maken tegen de plannen voor een zonnepark. De Budelse luchthaven maakt zich onder andere zorgen over extra overlast door vliegtuigen die mogelijk moeten uitwijken.

Het geplande zonnepark, ontwikkeld door het Noorse Statkraft, zou bestaan uit 88.000 zonnepanelen en de capaciteit van het bestaande 60 hectare grote park verdubbelen. Het park is gepland op het terrein van zinkfabriek Nyrstar, wat voor Kempen Airport problematisch is. De panelen zouden namelijk op een terrein tussen het vliegveld en Budel-Dorplein in komen. ‘Precies onder de vliegroute. Piloten zullen niet over dit soort velden vliegen, maar hun route iets wijzigen en er omheen gaan,’ laat Noud Fransen van Kempen Airport weten aan het Eindhovens Dagblad.

Dit zou volgens verwachting leiden tot meer vliegverkeer dichter bij Budel-Dorplein, wat daar tot extra overlast kan leiden. ‘We hebben nu nooit geluidsklachten, dat is zeer uniek in Nederland. Die verwachten we met de komst van het park wel te krijgen.’ Piloten hebben de vrijheid om binnen een zogenaamd ‘circuitgebied’ rondom het vliegveld hun eigen route te kiezen. Hoewel de luchthaven wel adviesroutes aanbiedt, zijn piloten niet verplicht zich hieraan te houden. Naast de verwachte overlast in Dorplein door omvliegroutes, maakt Fransen zich ook ernstige zorgen over de veiligheid bij een mogelijke noodlanding. ‘Piloten zullen denken: “Als ik hier overvlieg en er gebeurt iets, sta ik meteen in brand.” Elektriciteit in combinatie met brandstoflekkage is daar de perfecte voedingsbodem voor. Daarom zullen ze waarschijnlijk om het gebied heen vliegen om bij een calamiteit elders te kunnen landen.’

Vertegenwoordigers van energiebedrijf Statkraft, zinkfabriek Nyrstar, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Cranendonck waren dinsdag in de rechtszaal in Den Bosch aanwezig om de plannen toe te lichten en te verdedigen. De rechtbank verwacht over zes weken uitspraak te doen in de zaak.

In 2023 daagde Kempen Airport zinkfabrikant Nyrstar al voor de rechter. Deze zaak moet nog behandeld worden door de Raad van State.