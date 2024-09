‘Desastreuze gevolgen’ voor KLM-grondpersoneel

De vakbond FNV stelt KLM verantwoordelijk voor grondmedewerkers die als gevolg van de werkomstandigheden met ziekte te kampen hebben.

John van Dorland, bestuurder FNV Luchtvaart, ziet dat de omstandigheden op de platformen er de laatste jaren niet beter op zijn geworden. Meerdere medewerkers hebben volgens hem blijvende lichamelijke en financiële schade opgelopen. Vandaag de dag wordt voor zes mensen een schadevergoeding geëist. FNV verwacht dat daar komende jaren nog meer gevallen bijkomen. ‘De gevolgen zijn desastreus: blijvende fysieke schade, verstoorde carrières en een toekomst vol onzekerheid voor de getroffenen. We zullen er alles aan doen om recht te halen voor deze werknemers’, aldus Van Dorland in een verklaring. Walter van der Vlies, grondmedewerker bij KLM en tevens actief FNV-lid, zag het live op de werkvloer gebeuren. ‘Velen van ons zijn niet meer in staat om te doen wat ze ooit wel konden en dat is ontzettend pijnlijk. Dit had nooit mogen gebeuren’, zegt hij.

Eerdere staking

Hoewel FNV meerdere keren de noodklok luidde, lijken KLM en andere luchtvaartmaatschappijen het volgens de vakbond niet zo nauw te nemen. In april 2022 legden 150 grondmedewerkers van Nederlands flagcarrier haar werkzaamheden tijdelijk neer. Onder meer was de werkdruk te hoog en werd gespeculeerd dat KLM werk wilde uitbesteden aan Viggo, een ander afhandelingsbedrijf.

Om te beginnen KLM

Omdat KLM de hofleverancier is van Schiphol en daarmee op grote schaal gebruikt maakt van de bagageafhandeling, wil FNV de eerste schadevergoedingen op haar verhalen. ‘Het is een niet mis te verstaan signaal naar de andere werkgevers: de FNV laat niet toe dat werknemers lijden onder slechte arbeidsomstandigheden. Werk hoort zo te worden ingericht dat niemand er ziek van wordt’, aldus Van Dorland.