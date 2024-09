A320 op weg naar Schiphol krijgt problemen

Een Airbus A320 van Vueling op weg naar Schiphol kreeg afgelopen zaterdag tijdens de daling te maken met een brandstoflek.

Het vliegtuig, registratie EC-JYX, vertrok 15:30 uur vanuit Palma de Mallorca, een luchthaven op het Spaanse eiland Mallorca, gelegen in de Balearische Zee. De machine steeg in zuidwestelijke richting op en maakte onmiddellijk een draai richting het noorden. Via Barcelona, het midden van Frankrijk en het westen van België, vloog de A320 het Nederlandse luchtruim binnen.

A320 verliest brandstof

Toen de piloten met de daling begonnen, kreeg het toestel volgens AV Herald te maken met een brandstoflek. Dit kan onder meer veroorzaakt worden door een kapotte klep. De exacte oorzaak is in dit geval echter vooralsnog onbekend. Het bleek niet nodig te zijn geweest een noodtoestand af te geven. Hulpdiensten waren wel geregeld om de machine op te wachten. Het vliegtuig zette de landing in noordelijke richting op de Aalsmeerbaan.

Vertraging blijft redelijk beperkt

Na de landing taxiede de A320 naar een standplaats zonder aerobridge tussen de D- en E-pieren. Al met al bleek zo’n 300 kg brandstof te zijn gelekt. Aanvankelijk zou het toestel haar terugvlucht naar Palma de Mallorca om 18:40 uur uitvoeren, maar als gevolg van herstelwerkzaamheden stond het langer aan de grond. Pas rond 20:15 uur vertrok de A320 vanaf de Polderbaan (18R/36L) weer in de richting van het Spaanse eiland. Daar landde die met een vertraging van één uur en vijf minuten.