Schiphol krijgt lucht: minder krimp dan verwacht

Luchthaven Schiphol hoeft waarschijnlijk toch niet zoveel te krimpen als dat eerst werd gedacht. Dat blijkt uit plannen die Barry Madlener, minister voor Infrastructuur, indiende in Brussel.

In een brief aan de Tweede Kamer meldt de minister dat de luchthaven maximaal tot “slechts” 475.000 vluchten hoeft te krimpen. Schiphol nam eerder al maatregelen om de geluidsoverlast voor bewoners rondom het vliegveld te beperken. Nu blijken deze aangenomen maatregelen al dermate werkzaam te zijn. Zo vliegen verschillende airlines ’s nachts al met stillere toestellen en beloofden zowel KLM als Transavia de transitie naar een stillere vloot te versnellen. Ook gaat het vliegveld bij Amsterdam hogere havengelden vragen aan lawaaiige toestellen en zakt het aantal toegestane vluchten in de nacht van 32.000 naar 27.000. Dankzij deze maatregelen is de geluidsoverlast rond Schiphol al met zeventien procent afgenomen, waardoor de luchthaven minder hoeft te krimpen. In het najaar wordt het exacte maximum aantal vluchten vastgesteld, dat naar verwachting tussen de 475.000 en 485.000 ligt.

In de brief aan de Tweede Kamer liet de minister tevens weten dat de plannen nu bij de Europese Commissie ter beoordeling liggen. Madlener zegt blij te zijn met de maatregelen maar hij benadrukt wel dat de zon niet voor niks opkomt. ‘Ik ben trots op dit pakket en denk dat we hiermee een goede balans hebben tussen de belangen van de omgeving en die van de luchtvaart. En het maatregelenpakket is niet vrijblijvend. Vanuit de sector zijn toezeggingen gedaan over het halen van deze doelen, en daar heeft de sector ook concrete toezeggingen over gedaan. Als ze hun beloftes niet nakomen, zal dat ook gevolgen hebben.’

Positief bericht voor Schiphol

Voor de luchthaven zelf is het een flinke opsteker. Onder de vorige minister van Infrastructuur en Waterstaat, Mark Harbers, leek het erop dat het vliegveld nog veel meer vluchten zou kwijtraken. Schiphol zat te kijken tegen een krimp naar 460.000 in eerste instantie waarna er nog meer geschrapt zou moeten worden totdat er slechts 440.000 toestellen jaarlijks zouden landen. Die plannen gingen destijds niet door onder druk van de Amerikaanse overheid.