Vliegen naar Zweden vanaf 2025 voordeliger

De Zweedse regering en de politieke partij De Zweden-Democraten hebben aangekondigd per 1 juli 2025 de vliegtaks af te schaffen.

De belasting werd aanvankelijk ingevoerd in 2018 om de impact van vliegreizen op het milieu te verminderen. Om het concurrentievermogen van Zweden te vergroten is besloten om een einde te maken aan de belasting om zo te zorgen voor goedkopere tickets. Binnenlandse en Europese vliegtickets zullen naar verwachting ongeveer 80 SEK (€7) goedkoper worden. Voor langeafstandsvluchten hoeven passagiers binnenkort 325 SEK (€28,50) minder neer te leggen.

Het besluit heeft zorgen opgeroepen over mogelijke toename van het luchtverkeer en een stijging van CO2-uitstoot. Linda Lindberg, fractieleider van de Zweden-Democraten, erkent de milieurisico’s, maar benadrukt de noodzaak van een concurrerende luchtvaartindustrie voor zowel bedrijven als consumenten. ‘ Het zal leiden tot lagere prijzen voor reizigers en een stijgende vraag, waardoor de concurrentiekracht van luchtvaartmaatschappijen wordt vergroot,’ zei Lindberg tijdens een persconferentie.

Sinds de introductie van de vliegtaks in 2018 is de maatregel een punt van discussie binnen de regering, vooral tussen de Zweden-Democraten en de liberale partij Liberalerna. Klimaat- en milieuminister Romina Pourmokhtari van Liberalerna sprak zich eerder uit tegen de vliegtaks en pleitte in plaats daarvan voor een aanpassing van van het klimaatbeleid van de EU, zodat de luchtvaartsector haar milieukosten draagt.

Verschillende luchtvaartmaatschappijen en belanghebbenden hebben positief gereageerd op het besluit. Anko van der Werff, CEO van SAS Scandinavian Airlines, verklaarde op LinkedIn: ‘Deze stap is een teken van positieve toewijding om te focussen op effectief klimaatbeleid binnen het EU Fit For 55-kader. Dit zal ons helpen om emissies te verminderen en het concurrentievermogen van Zweden op het wereldtoneel te versterken.’ Ook Swedavia, het staatsbedrijf dat de Zweedse luchthavens beheert, verwelkomde de afschaffing van de belasting. ‘De belasting heeft de Zweedse luchtverbindingen, concurrentievermogen en groei belemmerd. Bovendien heeft de luchtvaartbelasting tegelijkertijd de noodzakelijke klimaattransatie niet ondersteunt. Er is nu behoefte aan een brede focus op de manier waarop de sector kan zorgen voor concurrerend en duurzaam vliegverkeer,’ aldus Swedavia-CEO Jonas Abrahamsson.

Ook BARIN, de belangenbehartiger van luchtvaartmaatschappijen in Nederland, reageert enthousiast op het besluit. ‘Dit is een goed voorbeeld om te volgen,’ liet voorzitter Marnix Fruitema weten.