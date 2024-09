1e klas-passagier doet vlucht uitwijken

Een vlucht van American Airlines moest dinsdagavond onverwachts uitwijken nadat een eersteklaspassagier een stewardess zou hebben aangevallen.

De vlucht, die om 17:30 uur vertrok vanuit Milwaukee naar Dallas Fort Worth, werd na ongeveer een uur vliegen omgeleid naar Tulsa, Oklahoma. De aanleiding was een passagier in de eerste klas die naar verluidt openlijk aan het vapen was tijdens de vlucht. Toen een stewardess hem erop wees dat vapen aan boord van een commercieel vliegtuig strafbaar is, reageerde de passagier woedend. Hij beschuldigde de stewardess van valse aantijgingen en drong haar naar de voorste boordkeuken.

Op dat moment grepen andere passagiers in om de stewardess te beschermen, waarna de bemanning van de Airbus A320 besloot uit te wijken naar Tulsa. Daar werd de passagier van boord gehaald. Het vliegtuig vertrok rond 20:00 uur opnieuw vanuit Tulsa en kwam met een uur vertraging aan op de bestemming in Dallas.

Het is niet de eerste keer dit jaar dat een American Airlines-vlucht genoodzaakt was uit te wijken door het gedrag van passagiers. In februari probeerde een passagier de nooddeuren te openen, en in juli ontkleedde een man zich, waarna hij in het gangpad urineerde.

Volgens de Amerikaanse luchtvaartautoriteit is het aantal incidenten met unruly passagiers in de Verenigde Staten sinds 2021 met 80 procent gedaald. Desondanks heeft de autoriteit sinds vorig jaar 43 passagiers verwezen naar de FBI voor strafrechtelijk onderzoek.