Defensienota: meer slagkracht, ook in de lucht

Vanmiddag werd de Defensienota gepresenteerd met daarin de plannen van de politiek voor Defensie. In de nota ‘Sterk, Slim en Samen’ worden substantiële investeringen aangekondigd.

Op de Bernhardkazerne in Amersfoort is vanmiddag de Defensienota 2024 gepresenteerd. Minister Ruben Brekelmans (VVD) en staatssecretaris Gijs Tuinman (BBB) kondigden in het beleidsstuk grootse plannen aan.

Investering in vliegend materieel.

In totaal gaat het om een structurele investering van 2,4 miljard euro. Daarmee komt de hele begroting van het ministerie op ongeveer 24 miljard euro per jaar. Voor de Koninklijke Luchtmacht betekenen de investeringen vanuit den Haag concreet dat de bestaande drie F-35-squadrons worden uitgebreid met extra jachtvliegtuigen. Hierdoor kunnen meer toestellen klaarstaan voor inzet, kan inzet langer worden volgehouden en hebben de eenheden meer slagkracht. Aantallen worden in de nota niet genoemd maar toegelicht is dat het gaat om zes extra F-35’s. De Koninklijke Marine krijgt extra NH-90 helikopters. Ook in de lucht groeit de gevechtskracht dus. Hiernaast wordt gewerkt aan de block upgrade van de Chinook-helikopters en worden nieuwe onbemande vliegtuigen onderzocht.

Gewogen woorden

In de begeleidende rede van de minister werd, naast de komst van materieel als vliegtuigen, fregatten en tanks stilgestaan bij het gegroeide dreigingsniveau. Volgens Brekelmans leven we ‘niet in vrede’ en is er voor iedereen een rol weggelegd om hier mee om te gaan als land. Opvallend is ook de nadruk die hij legt op de inzet van defensie ter verdediging van het Nederlands grondgebied. Defensie zou ‘terug naar de kern’ -het beschermen van Nederland- moeten. Wel blijft Nederland Oekraïne onverminderd steunen. Dat laatste was voor de VVD tijdens de formatie een harde eis om deel te nemen aan een kabinet met de PVV. De PVV van Wilders zou de steun aan Oekraïne het liefst beëindigen.

Dat de nadruk van de speech van Brekelmans op Nederlandse belangen lag, betekent ook niet dat er een eind komt aan de internationale inzet van Nederlandse manschappen en materieel. De minister prees onder andere de inzet van militairen in Irak en bij anti-piraterijmissies. In de toekomst zullen Nederlandse F-35’s naar Estland gestuurd worden om daar het luchtruim van de NAVO te verdedigen.