Kamala Harris op campagne met ‘Nederlands’ vliegtuig

Na de Republikeinen hebben nu ook de Democraten een eigen campagnevliegtuig. De Boeing 737-800 van Kamala Harris en Tim Walz heeft een Nederlands tintje.

De Amerikaanse verkiezingsstrijd gaat de beslissende fase in. Over ongeveer acht weken wordt bepaald of Donald Trump opnieuw het Witte Huis zal betrekken of dat Kamala Harris als eerste vrouwelijke president van de VS wordt gekozen. Beide kampen strijden fel om de stemmen in de zogenaamde swing states. En tussen deze staten wordt door de kandidaten dan ook frequent heen en weer gevlogen in gecharterde vliegtuigen.

Traditioneel worden in de VS gehuurde vliegtuigen voor de campagne voorzien van een speciale kleurenschema’s. Trumps kandidaat voor vice-president, J.D. Vance, reist sinds medio juli door het land met een Boeing 737 die vroeger voor Air Berlin vloog. Nu heeft ook het Democratische duo hun eigen jet. Het gaat om een 18 jaar oude Boeing 737 met registratie N778MA, die momenteel eigendom is van Kaiser Air en eerder vloog voor Smartwings en het Nederlandse Tuifly. Een video op sociale media toont hoe het vliegtuig is versierd met de kleuren van de VS om te veranderen in de Harris-Walz-jet. Het staartstuk heeft rood-witte strepen, geïnspireerd door de Amerikaanse vlag. In blauwe letters staan de namen Harris en Walz onder elkaar op het vliegtuig. Boven de ramen prijkt de slogan ‘A New Way Forward’. @kamalahq new plane who dis ♬ original sound – The.2th

Hoewel de Boeing van J.D. Vance en het nieuwe toestel van de Democraten beide serieuze toestellen zijn heeft Donald Trump zelf uiteraard het meest in het oog springende campagnevliegtuig. Zijn ‘Trump Force One’ is, hoewel inmiddels op leeftijd, nog altijd een markante verschijning.