Parttimers spelen KLM parten

KLM heeft te kampen met een tekort aan piloten. Een te groot aantal van de piloten in het dienstbestand werkt parttime. Zij zijn dan ook gevraagd meer te gaan werken.

KLM heeft een probleem: door een tekort aan piloten komt de operationele capaciteit van de maatschappij mogelijk in het geding. Hoewel KLM meer piloten heeft dan ooit, is er toch sprake van een tekort aan vliegcapaciteit. Dat meldt directeur vliegoperaties Eimerd Bult tegenover De Telegraaf. ‘Het ziekteverzuim en het deeltijdwerken zijn de afgelopen jaren toegenomen. Door al het parttime werken verliezen we in een jaar tijd ongeveer vijftig voltijdsbanen. Hierdoor benutten we de capaciteit van onze langeafstandsvluchten niet volledig, terwijl die juist het meest opleveren’. Het probleem zou zo ernstig zijn dat in de toekomst zelfs de investering van 10 miljard euro in de nieuwe Airbus-vloot op het spel staat als er niet meer gewerkt gaat worden.

Overleg met de VNV

In samenwerking met de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) is gekeken of er afspraken gemaakt kunnen worden met piloten. De VNV geeft wel aan dat de inzet van KLM-piloten al ‘hoog’ is. ‘Met de recente afspraken gaan de vliegers nog meer werken. We zijn het met KLM eens dat er snel voldoende piloten moeten zijn, omdat zij cruciaal zijn om aan de vraag naar vluchten te voldoen. Het vinden van goed opgeleide piloten voor de juiste plekken kost tijd. Uiteraard bekijken we vanuit onze rol hoe we samen met KLM de puzzel kunnen leggen’, aldus Camiel Verhagen van de VNV.

Omscholing en kantoorwerk

De druk op het pilotenbestand wordt niet alleen veroorzaakt door het grote aantal parttimers. Ook de sluiting van het Russische luchtruim, waardoor KLM op veel routes moet omvliegen en meer piloten nodig zijn, hindert de maatschappij. Veel piloten van KLM zijn momenteel bezig met hun omscholing naar nieuwe vliegtuigtypes. Dit gaat ten koste van het reguliere rooster. KLM wil nu onderzoeken of de trainingen efficiënter kunnen. Ook zullen er minder piloten in ondersteunende functies op kantoor mogen werken.