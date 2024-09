787-passagiers na 9 uur vliegen terug bij af

Een trip naar Paaseiland vanuit Chili werd voor passagiers van LATAM een deceptie. Na negen uur kwamen zij weer aan op het beginpunt van hun vlucht.

Afgelopen dinsdag is een Boeing 787 van LATAM voor niets van Chili naar het afgelegen Paaseiland gevlogen. LATAM vlucht LA843 kon door slecht weer niet landen. Hoewel niet al te lang voor de geplande komst van de LATAM-vlucht nog veilige landingen hadden plaatsgevonden werd dit toch te risicovol geacht. De Dreamliner moest noodgedwongen rechtsomkeert maken en naar Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez (SCL) terugvliegen. De totale vluchtduur werd daarmee negen uur en twaalf minuten. Yesterday, Latam flight #LA843 was not able to land at Easter Island because of bad weather, so it returned back to Santiago. Total flight time – 9h 12 min. pic.twitter.com/UqI7OW7ooM— Flightradar24 (@flightradar24) September 4, 2024

Paaseiland

LATAM is momenteel de enige reguliere maatschappij die passagiersvluchten uitvoert naar Aeropuerto Internacional Mataveri. De enige landingsbaan van de luchthaven is 3.318 meter lang. Het vliegveld was ooit aangewezen als een noodlandingsplaats voor de Amerikaanse Space Shuttle, toen er polaire baanvluchten vanaf de Vandenberg Air Force Base in Zuid-Californië waren gepland. Deze ruimtevaartactiviteiten werden echter later geannuleerd. Het project dat NASA ondernam om de landingsbaan te verlengen, werd in 1987 voltooid, waardoor brede vliegtuigen de luchthaven konden gebruiken, wat het toerisme naar het eiland verder stimuleerde.

Niet de eerste keer

Het gebeurt vaker dat een vlucht terugkeert naar het vertrekpunt na reeds uren in de lucht geweest te zijn. Eerder dit jaar maakte een Boeing 787-10 van KLM een vlucht van bijna zeven uur van Schiphol naar Schiphol. De geplande bestemming Los Angeles werd niet gehaald. Deze zomer gebeurde iets soortgelijks met een 787 van British Airways. In dit geval werd een vlucht van bijna negen uur van Londen Heathrow naar Londen Heathrow gemaakt.