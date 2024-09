Verrassende wending voor TUI-vlucht

Een TUI-vlucht van Schiphol naar Dakar keerde gisterochtend na een uur vliegen met een bijzondere reden terug: de toiletten aan boord functioneerden niet. Boven het Kanaal maakte de vlucht rechtsomkeert.

‘Of er sprake was van een of meerdere defecte toiletten is op dit moment nog niet bekend, maar er is in ieder geval vastgesteld dat doorvliegen naar Dakar geen optie was. Omdraaien was de snelste optie voor een reparatie op Schiphol,’ laat een TUI-woordvoerder weten aan NHnieuws. De passagiers vertrokken om 6:15 uur en stonden ruim tweeënhalf uur later weer aan de grond in Amsterdam. Boven het Kanaal maakte de TUI-vlucht rechtsomkeert. ©Flightradar24

Het komt vaker voor dat een vliegtuig terugkeert wegens defecte toiletten. In april was een Boeing 777 van United genoodzaakt terug te keren naar Frankfurt nadat een overstromend toilet voor problemen zorgde. Het toestel was drie uur onderweg naar San Francisco toen werd besloten terug te keren voor reparaties. Op een KLM-vlucht van Amsterdam naar Los Angeles in februari werden 318 passagiers geconfronteerd met een soortgelijke situatie. Aanvankelijk zou de vlucht na een uur terugkeren, maar de vlucht ging verder toen het toilet weer leek te werken. Alle toiletten vielen even later uit, waardoor de Boeing 787 na 6,5 uur vliegen geen andere keuze had dan terugkeren naar Schiphol.