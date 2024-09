Air Canada biedt flinke loonsverhoging aan, staking dreigt

Air Canada biedt haar cockpitpersoneel een dertig procent loonsverhoging aan in de hoop een aanstaande staking te vermijden. Toch lijkt de kous daarmee vooralsnog niet af.

De 5400 piloten die werkzaam zijn bij de grootste Canadese luchtvaartmaatschappij dreigen vooralsnog het werk neer te leggen. De vliegers willen meer betaald krijgen en financieel dichter in de buurt komen van hun Amerikaanse collega’s. De vorige CAO liep ruim een jaar geleden af en er zijn vooralsnog geen nieuwe gesprekken gepland. Canadese piloten verdienen soms wel 45 procent minder dan hun Amerikaanse collega’s, wat leidt tot grote onvrede.

Om de staking af te wenden, heeft Air Canada een onmiddellijke loonsverhoging van twintig procent aangeboden. Volgens persbureau Bloomberg zullen er verder ook aanpassingen worden gedaan aan de tabellen. Het leidt ertoe dat het salaris van piloten in totaal met dertig procent zal stijgen over een periode van drie jaar. Deze loonsverhoging zal een aanzienlijke financiële impact hebben op Air Canada, dat al kampt met een druk vluchtschema, regelmatige vertragingen en lagere omzetverwachtingen. Enkel voor het jaar 2024 zijn de omzetverwachtingen al met achttien procent omlaag geschroefd. Financieel analist Raymond James berekende dat een vijf procent loonsverhoging de maatschappij al CAD$70 miljoen kost, wat neerkomt op een kleine 47 miljoen euro.

Het lijken dramatische cijfers maar toch zal het de zogenaamde wage gap niet gladstrijken. Een derdejaars co-piloot aan boord van een A320 bij United Airlines verdient $196,03 (€176,6) per uur. Een Canadese collega krijgt voor dezelfde taken slechts €54,11 per uur, aldus Reuters persbureau. Alhoewel het verschil voor de junioren bij uitstek het grootst is, verdienen United-collega’s op alle niveau’s meer dan de piloten bij Air Canada. Volgens voorzitter van de Canadese pilotenvakbond, Charlene Hudy, heeft de maatschappij ‘korting’ op piloten.