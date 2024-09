Dode bij ditching Britse helikopter

De Britse Royal Navy bracht donderdag naar buiten dat er één persoon om het leven is gekomen tijdens een trainingsvlucht. Het slachtoffer kwam om als gevolg van het ditchen van een Mk4-helikopter.

De oefening werd uitgevoerd door de Britse marine en er waren verschillende helikopters bij betrokken. Vanaf het vliegdekschip “HMS Queen Elizabeth” stegen de Merlin Mk4-helikopters op en voerden ze allerlei nachtelijke trainingen uit. Ter hoogte van de Britse kustregio Dorset ging het mis. De piloot van één van de Mk4’s moest het toestel ditchen. Daarbij wordt een gecontroleerde waterlanding uitgevoerd. Bij de ditching kwam één persoon aan boord van de helikopter om het leven, er zijn geen verdere gewonden of doden gemeld.

De Britse marine liet het nieuws op X weten. Ook zegden ze toe een onderzoek te beginnen. ‘Tot ons grote verdriet moeten we vermelden dat een lid van de Royal Navy om het leven is gekomen als gevolg van een incident dat plaatsvond tijdens een oefening gisteravond. We zullen een onderzoek starten en tot het uiterste gaan.’

Ook de Britse premier Keir Starmer zei op X mee te leven met de nabestaanden. Deeply saddened to hear of the tragic death of a member of the Royal Navy.



My thoughts are with the family and loved ones during this painful time.



I pay tribute to @HMSQNLZ ship’s company, particularly those involved in the search and rescue operation.— Keir Starmer (@Keir_Starmer) September 5, 2024

De nachtmerrie van iedere piloot

Een incident waarbij een toestel een noodlanding moet maken op het water is de nachtmerrie van iedere piloot. Er zijn talloze factoren waardoor het helemaal mis kan gaan. Het bekendste en misschien ook wel meest spectaculaire voorbeeld waarbij het misging was met Ethiopian Airlines vlucht 961. Daarbij kozen de piloten ervoor om de 767 te ditchen aangezien het toestel was gekaapt en er niet genoeg brandstof meer was om nog verder te vliegen. Bij dat incident, waar beelden van zijn, kwamen 125 van de 175 passagiers om het leven. Heel soms gaat een ditching ook goed. Het allerbekendste voorbeeld is US Airways vlucht 1549 in 2009. Toen wist captain Chesley “Sully” Sullenberger de door een birdstrike-gehavende A320 veilig in de rivier de Hudson te zetten. Iedereen aan boord wist het toestel veilig te verlaten.