Europese luchtvaartautoriteit antwoordt op A350-incident

De EASA heeft een luchtwaardigheidsinstructie gepubliceerd na het incident met een A350 van Cathay Pacific. De instructie geldt alleen voor de verlengde versie van het toestel.

Op maandag 2 september was een Airbus A350-1000 van Cathay Pacific onderweg van Hong Kong naar Zürich. Na anderhalf uur stond het toestel weer aan de grond in Hong Kong als gevolg van een defect motoronderdeel. De Oost-Aziatische airline besloot onmiddellijk al haar 46 A350-toestellen aan de grond te zetten voor een grondige inspectie. Een groot deel bleek dezelfde mankementen te hebben. De opdracht om alle motoren te vervangen zal zaterdag worden afgerond, aldus de maatschappij.

Niet alleen voor Cathay Pacific heeft het incident grote gevolgen. Ook andere luchtvaartmaatschappijen moeten het nu ontgelden. Alle A350-1000’s moeten vroegtijdig naar de hangar toe om de motoren te laten nakijken. Het gaat om de Rolls Royce Trent XWB-97-motoren. De zwakkere XWB-84-variant, die de A350-900 aandrijft, vereist volgens Reuters geen nakijkbeurt. De Europese luchtvaartautoriteit geeft maatschappijen tussen de drie en dertig dagen om hun inspecties uit te voeren. Het gaat slechts om een inspectie en er hoeven geen onderdelen verwijderd te worden, mits ze niet beschadigd zijn.

‘Deze actie is een voorzorgsmaatregel, gebaseerd op de informatie die is ontvangen van het eerste onderzoek naar het recente, ernstige incident met Cathay Pacific en op de bevindingen van de luchtvaartmaatschappij in haar eigen onderzoek’, aldus EASA-directeur Florian Guillermet in een verklaring.

Stevige kritiek

De motoren van Rolls Royce zijn eerder al op stevige kritiek komen te staan. Zo liet Emirates-CEO Tim Clark vorig jaar weten vooralsnog niet te kijken naar méér A350-1000’s. Hij noemde de onderhoudsintensieve motoren van de Britse fabrikant als reden om verder te kijken. Tevens riepen eerder dit jaar de EASA en de Amerikaanse luchtvaartautoriteit A350-motoren ook al terug. In april moesten airlines de zogenaamde T-verdeler controleren, die zou verkeerd geproduceerd zijn.