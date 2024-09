Passagiers met eten in het haar na turbulentie | Video

Een Boeing 777-300 van Turkish Airlines kampte onderweg naar de Taiwanese hoofdstad Taipei met flinke turbulentie. Maaltijden vlogen door het vliegtuig. Zes mensen raakten gewond.

De Triple Seven, registratie TC-JJE, voerde afgelopen donderdag een kleine elf uur durende vlucht uit van Istanbul naar Taipei. Zo’n twee uur voor de landing in de Taiwanese hoofdstad kwam vlucht TK 24 terecht in een luchtzak boven het Chinese vasteland. De daaropvolgende turbulentie leidde tot een grote ravage in de cabine. Maaltijden en drankjes vlogen in de rondte en raakten zelfs de bagagebakken aan het plafond. Verschillende passagiers kwamen als gevolg van de chaos onder het drinken en de etensresten te zitten, zo ook een vrouwelijke passagier die zichzelf filmde na het incident. 2 crew members and 4 passengers injured by turbulence on board a Turkish Airlines flight enroute to Taipei.



Taoyuan Airport stated that flight TK24 carried a total of 17 crew members and 214 passengers. After landing, it was found that 2 crew members and 4 passengers were… pic.twitter.com/uEAVu4NQW6— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) September 5, 2024

Alhoewel het voor de reizigster vast een vervelende situatie was, raakte zij verder niet gewond. Voor vier medepassagiers en twee crewleden pakte de turbulentie echter anders uit. Zij hadden te maken met lichte tot aanzienlijke verwondingen. Het vliegtuig maakte de vlucht wel af en landde zonder verdere incidenten iets na 10:00 uur lokale tijd op de luchthaven van Taipei Taoyuan International Airport. Twee passagiers werden ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend hoe zij het op dit moment maken. Hetzelfde toestel keerde na een stop van vier uur volgens schema terug richting Istanbul. ©FlightRadar24

Twee incidenten kort na elkaar

Een dag eerder bezorgde turbulentie een stewardess aan boord van een Japan Airlines Boeing 787-9 een gebroken rib. Ook dát vliegtuig was nabij de eindbestemming toen het incident plaatsvond. Het toestel voltooide de vlucht zonder verdere problemen. Door het van links naar rechts swingen van het toestel werd de stewardess in kwestie met haar ribben tegen de muur van de cabine gesmeten.

Turbulentie komt steeds vaker voor en zal ook steeds extremer worden. Experts zeggen dat de gevolgen van klimaatverandering bijdragen aan de hevigere incidenten aan boord. Daarom adviseren ze passagiers om de riemen te allen tijde vast te houden, zelfs als het stoelriem-lampje uit staat.