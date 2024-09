Wederom strandt Indiase Boeing in Rusland

“Technische problemen” waren de reden voor de ongeplande stop van vlucht AI 113 op de luchthaven van Moskou Sheremetyevo. Het is de tweede keer in korte tijd voor een Boeing van Air India.

Vlucht AI 113 was onderweg van de Indiase hoofdstad Nieuw Delhi naar het Britse Birmingham toen het boven Rusland technische problemen ondervond. Als gevolg daarvan moest de Boeing 787-8 van Air India, registratie VT-ANP, een ongeplande stop maken in de Russische hoofdstad. Daar konden de problemen opgelost worden en nog diezelfde avond vertrok het toestel verder in de richting van de Britse eilanden. De airline heeft verder geen commentaar gegeven op de situatie, noch is het bekend wat de “technische problemen” inhielden.

India staat nog op relatief goede voet met Rusland en maakt om die reden vooralsnog gebruik van het Russische luchtruim. Desalniettemin is het ook voor Air India onwenselijk om een tussenstop te moeten maken in ’s werelds grootste land. Door de sancties vanuit het Westen zijn er in Rusland flinke tekorten ontstaan, zeker op het gebied van Westerse luchtvaartonderdelen. Tevens is de veiligheid van de passagiers niet gegarandeerd. Het regime van Poetin staat erom bekend politieke én willekeurige arrestaties uit te voeren. ©FlightRadar24

Tweede keer in korte tijd

Het is niet de eerste keer voor Air India dat ze een ongeplande stop moesten uitvoeren in Rusland. Ruim een jaar geleden strandde er een 777 in het land als gevolg van technische problemen. Recenter vond er ook nog een dergelijk incident plaats met een toestel van Air India. Slechts anderhalve maand geleden moest een 777-200 LR, onderweg naar San Francisco, de passagiers van boord laten in de Russische stad Krasnojarsk. Zij werden vervolgens opgehaald met een vervangend toestel. De gestrande machine, registratie VT-ALG, kon een week na de onverwachte landing weer vluchten uitvoeren.