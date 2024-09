KLM E190 weet als enige te landen op London City

Twee Embraer E190s van KLM moesten door slechte weersomstandigheden op de luchthaven van Londen City een landing elders maken.

Een van de machines, registratie PH-EZR, vertrok gisterenochtend als tweede dagelijkse KLM-vlucht vanaf de Polderbaan (18R/36L) op Schiphol in de richting van Londen City. Ter hoogte van IJmuiden boog het toestel af richting Noordzee. Op het moment dat de E190 onderweg was naar Londen City Airport, waren de weersomstandigheden in het Verenigd Koninkrijk slecht. Met Office, het instituut dat zich onder meer buigt over weersvoorspellingen, luchtkwaliteit en weerwaarschuwingen, gaf voor vrijdag tot en met middernacht code geel af voor het grootste deel van Zuid-Engeland en -Wales. Onder meer werd gewaarschuwd voor zware regenval die zou kunnen resulteren in zowel verstoringen van het verkeer als overstromingen. Op sommige plekken zou 40 tot 60 millimeter regen kunnen vallen, terwijl op andere plaatsen 15 tot 30 voorspeld werd. ‘Passagiers moeten de status van hun vlucht controleren voordat ze naar de luchthaven reizen’, aldus een woordvoerder van Londen City Airport bij The Sun.

Door het slechte weer vloog de tweede KLM-vlucht niet naar Londen City, maar naar Southend © Flightradar24.com

Landing 55 kilometer verderop

Door de slechte weersomstandigheden kon de E190 niet landen op Londen City Airport. Besloten werd een landing te maken op Londen Southend Airport, een luchthaven op ongeveer 55 kilometer verwijderd van het aanvankelijke eindpunt. Boven de Noordzee cirkelde het toestel meerdere keren rond alvorens geland werd op de alternatieve luchthaven.

De derde KLM-vlucht naar Londen City vloog eveneens naar Southend © Flightradar24.com

Een uitzondering op de regel

Een paar uur later maakte een andere E190, registratie PH-EXV, zich eveneens op voor een vlucht vanuit Amsterdam naar Londen City. Met bijna anderhalf uur vertraging steeg de machine net zoals eerder haar voorganger op vanaf de Polderbaan. Wederom werd op weg naar het Verenigd Koninkrijk een extra rondje gemaakt alvorens geland werd op Southend Airport. Hoewel deze twee KLM-vliegtuigen uitweken naar een andere luchthaven, slaagde een andere E190 van de luchtvaartmaatschappij, registratie PH-EXA, er vroeg in de ochtend wel in te landen op Londen City. Dat was het enige vliegtuig dat gedurende dat dagdeel erin slaagde te landen.