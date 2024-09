Speciale KLM-vlucht met E195

KLM voerde afgelopen donderdagmiddag met een van haar Embraer E195-E2’s een innovatieve en duurzame vlucht naar Valencia uit.

Vlucht KL1531 werd verwezenlijkt door De PH-NXO. Dit toestel is sinds januari 2023 bij KLM in dienst en is aangetrokken om de vloot te verduurzamen. De nieuwere machines van Embraer verbruiken negen procent minder brandstof per vlucht en stoten 31 procent minder CO2 uit dan de voorganger, de E190.

Passagiers betrokken

Al op de grond werd volgens de Intereconomia deelgenomen aan de zogeheten Aviation Challenge, een initiatief van SkyTeam om luchtvaartmaatschappijen de efficiëntie en duurzaamheid van hun activiteiten te laten verbeteren. De challenge is gebaseerd op de Londen-Melbourne race in 1934. KLM-passagiers die bijbetaalden voor Sustainable Aviation Fuel (SAF) zouden bij de boarding van de E195 voorrang hebben gekregen, evenals degenen die met minder bagage reisden.

Duurzame klim

Het toestel steeg uiteindelijk iets voor 15:00 uur op vanaf de onlangs geopende Zwanenburgbaan (18C/36C) in de richting van Valencia, de stad die dit jaar uitgeroepen is tot Europese Groene Hoofdstad. Vlak na vertrek, 50 minuten later dan aanvankelijk was gepland, boog de E195 boven Amsterdam af om richting Valencia te vliegen. Tijdens de vlucht werd onder meer het OptiClimb-systeem getest, het systeem dat de klim na take-off probeert te optimaliseren. Daarnaast werd aan boord van de E195 het gewicht van de vracht verminderd, evenals een betere beheersing van de afvalstromen. Voor die laatste werden duurzame materialen gebruikt en zouden de trolleys opnieuw ontworpen zijn. Uiteindelijk arriveerde de E195 na een vlucht van iets meer dan twee uur op haar eindpunt.