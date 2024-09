Beweging op en rondom gestrande Russische A320

De gestrande Airbus A320 van het Russische luchtvaartmaatschappij Ural Airlines wordt na een jaar eindelijk ontmanteld.

12 september is het precies één jaar terug dat de machine een ongeplande landing op een maisveld maakte in het Ubinsky-district (Rusland). Ural Airlines laat weten dat het technische personeel gestart is met het verwijderen van onderdelen van de A320. Dat gebeurt in verschillende fasen, omdat voor ieder proces een specifieke technologie nodig is. Op afbeeldingen die op de sociale media verschenen, valt te zien dat de stoelen reeds uit de machine verwijderd zijn en op een oplegger geplaatst zijn. Ural Airlines has begun dismantling the A320 that made an emergency landing in a Russian field last year. The process will be completed by December 2024. I think we were all looking forward to the air show https://t.co/8FeEJc6N5f— Bryan Roseveare (@bryanroseveare) September 6, 2024

Ontmanteling van A320

Het was lang de vraag wat met de A320 ging gebeuren. Gespeculeerd werd dat het toestel een start vanuit het maisveld zou maken. Tevens ging het gerucht dat van de machine afkomstige onderdelen als reserveonderdelen zouden gaan dienen. Daartoe besloot Ural Airlines begin dit jaar. ‘De vliegtuigonderdelen die luchtwaardig zijn, zijn geïdentificeerd. Ze worden opnieuw getest voordat ze worden gebruikt voor het beoogde doel. De beschadigde componenten worden gerepareerd. De luchtvaartmaatschappij is van plan om de ontmanteling van het vliegtuig in december 2024 af te ronden’, aldus Ural Airlines in een verklaring, die ingezien is door AeroTime.

Ongeplande landing in maisveld

De machine moest een jaar geleden een ongeplande landing op het maisveld maken, nadat wegens een hydraulisch probleem besloten werd niet te landen op Omsk, de luchthaven met een relatief korte landingsbaan. Gezocht werd naar een alternatief en die leek in Novosibirsk gevonden. Het rapport, dat deels is ingezien door AeroTime, wijst uit dat de piloten daar een ongeplande landing wilden maken, omdat ze wisten dat de A320 daar reparatiewerkzaamheden kon ondergaan. Daarnaast viel te lezen dat de vliegers zich zorgen maakten als ze moesten landen in Omsk. Dit zou namelijk in strijd zijn met de richtlijn dat in dergelijke situaties moet worden geland op een vliegveld met de juiste expertise. Door een hoog brandstofverbruik als gevolg van het technisch mankement landde de A320 uiteindelijk op een maisveld.