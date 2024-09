Braziliaanse autoriteiten wijzen mogelijke oorzaak aan crash Voepass ATR

De Braziliaanse autoriteiten denken de reden achter de crash met een ATR 72 van Voepass vorige maand te hebben gevonden. Ze hebben het gepubliceerd in een eerste onderzoeksdocument.

Het Braziliaanse Centrum voor Onderzoek en Preventie van Luchtvaartongelukken (CENIPA) wijst naar ijsvorming op de vleugels van het toestel. Desalniettemin kan de autoriteit niet bevestigen dat dát ook de achterliggende oorzaak van de crash was. Daar is meer onderzoek voor nodig.

CENIPA bestudeerde de vluchtdatarecorder en de cockpitvoicerecorder. Al snel viel op dat de piloten doorhadden dat er ‘veel ijsvorming’ plaatsvond maar er werd geen alarm geslagen. Wel zou er een waarschuwingslampje gezien geweest zijn en hebben de piloten ook meermaals geprobeerd om het opbouwende ijs te verwijderen. Of het systeem werkte, is nog onduidelijk. CENIPA publiceerde enkel een tijdlijn aan gebeurtenissen tijdens de vlucht maar vindt het nog te vroeg om conclusies te trekken. De autoriteit verwacht dat het onderzoek nog tenminste een jaar gaat duren.

CENIPA zei vrijdag dat het hen nog steeds onduidelijk is waarom een vliegtuig met alle benodigde certificeringen uiteindelijk de controle verloor en viel. ‘Wat we weten is dat het vliegtuig in een gebied met ernstige ijsvorming-omstandigheden vloog’, zei luitenant-kolonel Paulo Froes. Tevens zei Voepass toe het onderzoek naar de crash te zullen blijven steunen tot de oorzaak gevonden is.

Indrukwekkende beelden

Het waren indrukwekkende maar toch angstvallige beelden: een kanariegele turboprop die in een spiraal uit de lucht dwarrelt. Het ongeluk gebeurde op 9 augustus ten hoogte van de plaats Vinhedo, zo’n tachtig kilometer ten noordwesten van São Paulo. Bij het ongeluk kwamen alle 58 passagiers en vier crewleden om het leven. Al snel na de crash kwam de geruchtenmolen flink op gang. Het Braziliaanse Globo TV kwam met het nieuws dat er voorafgaand aan de crash veel geschreeuw en een knal te horen was. De site beweerde een fragment van de audiotape in handen te hebben. Kort daarop bevestigde CENIPA dat er geen enkel persoon heeft kunnen meeluisteren en dat het gerucht ongegrond verklaard kon worden.